один из корней квадратного уравнения 24х2-10 х+q=0 на 1/12 больше другого.найдите q

Гость: Гость:

Положим,q=1. Имеем,D= 100-96=4. x1= (10-2)\48=1\6.x2=(10+2)\48= 1\4. Когда приведете к общему знаменателю эти корни и сравните их,как раз один корень бальше другого на 1\12.