1.чему равно число групп сцепления у моркови, гороха, томатов, если в ядре соматических клеток соответственно 18,14, 24 хромосомы? 2. Дочь гемофилика выходит замуж за сына другого гемофилика, причем женихи не болели гемофилией....
Биология
1.чему равно число групп сцепления у моркови, гороха, томатов, если в ядре соматических клеток соответственно 18,14, 24 хромосомы? 2. Дочь гемофилика выходит замуж за сына другого гемофилика, причем женихи не болели гемофилией. Определите вероятность рождения больного ребенка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с первой не помогу, извини) а вторую попробую) признак ген генотип гемофилия ХH XhXH, XHXH, XHY здоров Хh XhXh, XhY значит так....если у девушки отец болеет гемофилией то она является носителем...следовательно генотип ХhXH жених...он не болен, следовательно генотип XhY скрещиваем p: XhXH x XhY G: (Xh) (XH) (Xh) (Y) F: XhXh(здоров), XhY(здоров), XHXh(носитель, но здоров), XHY (болен) следовательно вероятность рождения больного ребенка 25%
Гость:
А я с первой помогу,вторую не расписываю так как абсолютно согласен с Enfant.Сам проверил. Число групп сцепления равно числу пар хромосом. А число пар хромосом равно гаплоидному набору хромосом. 2n=18(диплоидный набор)n=9-гаплоидный набор. 2n=14(диплоидный набор)n=7-гаплоидный набор. 2n=24(диплоидный набор)n=12-гаплоидный набор.
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