1.чему равно число групп сцепления у моркови, гороха, томатов, если в ядре соматических клеток соответственно 18,14, 24 хромосомы? 2. Дочь гемофилика выходит замуж за сына другого гемофилика, причем женихи не болели гемофилией....

Гость: Гость:

с первой не помогу, извини) а вторую попробую) признак ген генотип гемофилия ХH XhXH, XHXH, XHY здоров Хh XhXh, XhY значит так....если у девушки отец болеет гемофилией то она является носителем...следовательно генотип ХhXH жених...он не болен, следовательно генотип XhY скрещиваем p: XhXH x XhY G: (Xh) (XH) (Xh) (Y) F: XhXh(здоров), XhY(здоров), XHXh(носитель, но здоров), XHY (болен) следовательно вероятность рождения больного ребенка 25%