1.чему равно число групп сцепления у моркови, гороха, томатов, если в ядре соматических клеток соответственно 18,14, 24 хромосомы? 2. Дочь гемофилика выходит замуж за сына другого гемофилика, причем женихи не болели гемофилией....

Биология
1.чему равно число групп сцепления у моркови, гороха, томатов, если в ядре соматических клеток соответственно 18,14, 24 хромосомы? 2. Дочь гемофилика выходит замуж за сына другого гемофилика, причем женихи не болели гемофилией. Определите вероятность рождения больного ребенка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с первой не помогу, извини)   а вторую попробую) признак              ген         генотип  гемофилия          ХH         XhXH, XHXH, XHY здоров                Хh          XhXh, XhY значит так....если у девушки отец болеет гемофилией то она является носителем...следовательно генотип ХhXH    жених...он не болен, следовательно генотип XhY    скрещиваем p: XhXH    x     XhY G: (Xh) (XH)    (Xh) (Y) F: XhXh(здоров), XhY(здоров), XHXh(носитель, но здоров), XHY (болен)   следовательно вероятность рождения больного ребенка 25% 
Гость:
А я с первой помогу,вторую не расписываю так как абсолютно согласен с Enfant.Сам проверил. Число групп сцепления равно числу пар хромосом. А число пар хромосом равно гаплоидному набору хромосом. 2n=18(диплоидный набор)n=9-гаплоидный набор. 2n=14(диплоидный набор)n=7-гаплоидный набор. 2n=24(диплоидный набор)n=12-гаплоидный набор.
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