чему равна соленость водоема если  в 1 л его воды  содержится  3000 мг солей

Гость: Гость:

1л воды= 1кг воды, 3000мг солей=3г солей, то есть в 1кг воды- 3г. солей, поскольку промиле- 0,1%, то соленость воды- 3 промиле(обозначается как % только с двумя кружочками над /)или же 0,3%