чему равна соленость водоема если в 1 л его воды содержится 3000 мг солей
Українська література
чему равна соленость водоема если в 1 л его воды содержится 3000 мг солей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1л воды= 1кг воды, 3000мг солей=3г солей, то есть в 1кг воды- 3г. солей, поскольку промиле- 0,1%, то соленость воды- 3 промиле(обозначается как % только с двумя кружочками над /)или же 0,3%
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