В часовом механизме имеются два сцепленых колеса,В то время,когда одно из них делает 12 оборотов,другое делает 15.Большее колесо имеет 60 зубцов.Сколько зубцов имеет меньшее колесо?
Математика
В часовом механизме имеются два сцепленых колеса,В то время,когда одно из них делает 12 оборотов,другое делает 15.Большее колесо имеет 60 зубцов.Сколько зубцов имеет меньшее колесо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
второе колесо имеет 48 зубцов
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