В часовом механизме имеются два сцепленых колеса,В то время,когда одно из них делает 12 оборотов,другое делает 15.Большее колесо имеет 60 зубцов.Сколько зубцов имеет меньшее колесо?

Математика

В часовом механизме имеются два сцепленых колеса,В то время,когда одно из них делает 12 оборотов,другое делает 15.Большее колесо имеет 60 зубцов.Сколько зубцов имеет меньшее колесо?

Автор: Гость