5*6+4-2+9-6*5/2+6+7+2+14+7++5+6+3+2

Математика
5*6+4-2+9-6*5/2+6+7+2+14+7++5+6+3+2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*6+4-2+9-6*5/2+6+7+2+14+7+5+6+3+2=30+4-2+9-15+6+7+2+14+7+5+6+3+2=116
Гость:
странный какой то пример, но по моему это будет так =11/54=0,20
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