от глаголов оброзуйте существительные называющие людей по характерному им действию Запишите пары  Перебежать разносить  обмануть мыть лакировать обидеть резать забостовать захватить  снимать

Русский язык
от глаголов оброзуйте существительные называющие людей по характерному им действию Запишите пары  Перебежать разносить  обмануть мыть лакировать обидеть резать забостовать захватить  снимать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перебежчик (сомневаюсь!),разносщик,обманщик,мойщик,лакировщик,обидчик,резчик,забастовщикк (только через а!!!!),захватчик,съемщик
Гость:
Бегун, разносчик, обманщик, мойщик, лакировщик, обидчик, резчик, забастовщик , захватчик съемщик
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