от глаголов оброзуйте существительные называющие людей по характерному им действию Запишите пары Перебежать разносить обмануть мыть лакировать обидеть резать забостовать захватить снимать
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от глаголов оброзуйте существительные называющие людей по характерному им действию Запишите пары Перебежать разносить обмануть мыть лакировать обидеть резать забостовать захватить снимать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перебежчик (сомневаюсь!),разносщик,обманщик,мойщик,лакировщик,обидчик,резчик,забастовщикк (только через а!!!!),захватчик,съемщик
Гость:
Бегун, разносчик, обманщик, мойщик, лакировщик, обидчик, резчик, забастовщик , захватчик съемщик
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