от глаголов оброзуйте существительные называющие людей по характерному им действию Запишите пары Перебежать разносить обмануть мыть лакировать обидеть резать забостовать захватить снимать

Русский язык

от глаголов оброзуйте существительные называющие людей по характерному им действию Запишите пары Перебежать разносить обмануть мыть лакировать обидеть резать забостовать захватить снимать

Автор: Гость