Составить словосочетание со словами:полнеба,пол-лагеря,пол-экрана.
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Составить словосочетание со словами:полнеба,пол-лагеря,пол-экрана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посерело полнеба,построили пол-лагеря,занято пол-экрана
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