Два велосипедиста виїхали одночасно з міста до бази відпочинку.Один їхав зі швидкістю 10 км/год, а другий 13 км/год.Через дві години другий велосипедист проколов камеру, тому далі йшов пішки зі швидкістю 4 км/год. На якій відст...

Гость: Гость:

10*2=20 км - первый велосипедист проехал за 2 часа 13*2=26 км - второй велосипедист проехал за 2 часа 26+4=30 км - второй велосипедист проехал и прошел за 3 часа 20+10=30 км - расстояние которое проехал от города первый велосипедист за 3 часа и догнал второго