Два велосипедиста виїхали одночасно з міста до бази відпочинку.Один їхав зі швидкістю 10 км/год, а другий 13 км/год.Через дві години другий велосипедист проколов камеру, тому далі йшов пішки зі швидкістю 4 км/год. На якій відст...
Математика
Два велосипедиста виїхали одночасно з міста до бази відпочинку.Один їхав зі швидкістю 10 км/год, а другий 13 км/год.Через дві години другий велосипедист проколов камеру, тому далі йшов пішки зі швидкістю 4 км/год. На якій відстані від міста перший велосипедист дожене другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*2=20 км - первый велосипедист проехал за 2 часа 13*2=26 км - второй велосипедист проехал за 2 часа 26+4=30 км - второй велосипедист проехал и прошел за 3 часа 20+10=30 км - расстояние которое проехал от города первый велосипедист за 3 часа и догнал второго
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
что бы растянуть пружину на 4 мм, нужно выполнить работу 0.02Дж. Какую работу нужно выполнить, что бы растянуть эту пружину на 4 см.?
Русский язык
Нужно написать сравнительную характеристику двух дноклассников или друзей, товарищей (можно примеры из жизни)))
Биология
при скрещивании тёмных морских свинок(шиншилла) с белыми (альбинос) получаются гибриды с промежуточной (полутёмной) окраской. какое потомство получ...
Алгебра
число рядов зрительного зала вдвое меньше числа кресел в каждом ряду. После ремонта и замены кресел в зале стало на 2 ряда больше, а в каждом ряду-...