при скрещивании тёмных морских свинок(шиншилла) с белыми (альбинос) получаются гибриды с промежуточной (полутёмной) окраской. какое потомство получится в результате скрещивания гибрида с альбиносом

Биология
при скрещивании тёмных морских свинок(шиншилла) с белыми (альбинос) получаются гибриды с промежуточной (полутёмной) окраской. какое потомство получится в результате скрещивания гибрида с альбиносом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
признак            ген         генотип  темный             А              АА белый               а               аа полутемный      А,а            Аа   P:    Aa      x     aa G: (A) (a)       (a) F: Aa, aa   ответ: 50% полутемных, 50 белых 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
число рядов зрительного зала вдвое меньше числа кресел в каждом ряду. После ремонта и замены кресел в зале стало на 2 ряда больше, а в каждом ряду-...
Ответить
Химия
Как можно увеличить растворимость большинства твёрдых веществ в воде?
Ответить
Химия
1)Состчавте химические фориулы кислот, соответсвующих оксидам, формулы которых SO2; SiO2; CO2; N2O5 ? Дайте названия всех кислот ? 2)Как надо смеши...
Ответить
Геометрия
в треугольнике со сторанами 20, 34, 42 вписан прямоугольник с прямыми углами, периметр которого 40, и одна из его сторон лежит на большей стороне т...
Ответить
Математика
(0,87m-0,66m)*10 : 2 : 3 = 0 (решите уравнение!)
Ответить