при скрещивании тёмных морских свинок(шиншилла) с белыми (альбинос) получаются гибриды с промежуточной (полутёмной) окраской. какое потомство получится в результате скрещивания гибрида с альбиносом
Биология
при скрещивании тёмных морских свинок(шиншилла) с белыми (альбинос) получаются гибриды с промежуточной (полутёмной) окраской. какое потомство получится в результате скрещивания гибрида с альбиносом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
признак ген генотип темный А АА белый а аа полутемный А,а Аа P: Aa x aa G: (A) (a) (a) F: Aa, aa ответ: 50% полутемных, 50 белых
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