при скрещивании тёмных морских свинок(шиншилла) с белыми (альбинос) получаются гибриды с промежуточной (полутёмной) окраской. какое потомство получится в результате скрещивания гибрида с альбиносом

Биология

при скрещивании тёмных морских свинок(шиншилла) с белыми (альбинос) получаются гибриды с промежуточной (полутёмной) окраской. какое потомство получится в результате скрещивания гибрида с альбиносом

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