Как можно увеличить растворимость большинства твёрдых веществ в воде?

Химия
Как можно увеличить растворимость большинства твёрдых веществ в воде?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
очень сильно подогреть воду
Гость:
Для того, чтобы увеличить растворимость большинства твердых веществ необходимо подогреть воду до максимально возможной температуры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1)Состчавте химические фориулы кислот, соответсвующих оксидам, формулы которых SO2; SiO2; CO2; N2O5 ? Дайте названия всех кислот ? 2)Как надо смеши...
Ответить
Геометрия
в треугольнике со сторанами 20, 34, 42 вписан прямоугольник с прямыми углами, периметр которого 40, и одна из его сторон лежит на большей стороне т...
Ответить
Математика
(0,87m-0,66m)*10 : 2 : 3 = 0 (решите уравнение!)
Ответить
Химия
Каким образом можно получить сильногазированную минеральную воду?
Ответить
Геометрия
Надите площадь сферы описанная около прямоугольного параллелипипеда стороны которого равны 6 дм, 8 дм, 5 дм?
Ответить