Как можно увеличить растворимость большинства твёрдых веществ в воде?
Химия
Как можно увеличить растворимость большинства твёрдых веществ в воде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
очень сильно подогреть воду
Гость:
Для того, чтобы увеличить растворимость большинства твердых веществ необходимо подогреть воду до максимально возможной температуры
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