Надите площадь сферы описанная около прямоугольного параллелипипеда стороны которого равны 6 дм, 8 дм, 5 дм?

Геометрия
Надите площадь сферы описанная около прямоугольного параллелипипеда стороны которого равны 6 дм, 8 дм, 5 дм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
диагональ прямоугольного параллелипипеда равна d=корень(a^2+b^2+c^2) d=корень(5^2+6^2+8^2)=корень(125)=5*корень(5) дм   радиус описанной сферы равен R=d/2 R=5*корень(5):2=2.5*корень(5) дм   площадь описанной сферы равна S=4*pi*R^2 S=4*pi*(2.5*корень(5))^2=125*pi дм^2 ответ: 125*pi дм^2
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