Почему на льду трудно разогнаться без коньков,но легко-на коньках?)
Физика
Почему на льду трудно разогнаться без коньков,но легко-на коньках?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у коньков трение меньше
Гость:
Площать соприкосновения лезвия конька со льдом меньше, чем соприкосновения плоскости подошвы обуви, и вследствии чего меньше сила трения.
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