Длина прямоугольника параллелепипеда 18 см,а ширина в 4,5 раза меньше длины.Объем данного прямоугольного параллелепипеда меньше объема куба с ребром 6 см.Оцените высоту прямоугольного параллелепипеда.

Математика

Длина прямоугольника параллелепипеда 18 см,а ширина в 4,5 раза меньше длины.Объем данного прямоугольного параллелепипеда меньше объема куба с ребром 6 см.Оцените высоту прямоугольного параллелепипеда.

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