Длина прямоугольника параллелепипеда 18 см,а ширина в 4,5 раза меньше длины.Объем данного прямоугольного параллелепипеда меньше объема куба с ребром 6 см.Оцените высоту прямоугольного параллелепипеда.
Математика
Длина прямоугольника параллелепипеда 18 см,а ширина в 4,5 раза меньше длины.Объем данного прямоугольного параллелепипеда меньше объема куба с ребром 6 см.Оцените высоту прямоугольного параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:4,5=4см -ширина V куба=6х6х6=216 см3 ф-высота 18х4ха<216 72a<216 a<3 см, высота будет меньше 3 см
Гость:
18:4,5=4(см) -ширина прямоуг. параллелепипеда V куба=а^3 V куба=6х6х6=216 см^3 Составим неравенство 18*4*а<216 72a<216 a<3 см, высота должна быть меньше 3 см
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