сочинение Четыре времени года в русском лесу по плану: 1.Зимою и летом,осенью и весною хорош русский лес 2.Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. 3.идешь по зимнему тихому лесу и не налюбуешься. 4.Придет ра...

Русский язык
сочинение Четыре времени года в русском лесу по плану: 1.Зимою и летом,осенью и весною хорош русский лес 2.Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. 3.идешь по зимнему тихому лесу и не налюбуешься. 4.Придет радостный день.Наступит весна. 5.Кто из вас хочет побывать знойным летом в прохладном темном лесу? 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В любое время года хорош русский лес. Кто из русских поэтов не воспевал красоту и величие осеннего леса? Кто не гулял в лесу с наступлением ранней осени, когда воздух становится еще более чист и прозрачен, когда в нем появляются только слегка уловимые запахи павшей листвы и ранних заморозок.                 Все как будто замирает в ожидании чего-то неизбежного и осторожно нежится в последних лучах еще ласкового солнца. Листва, будто уставшая от душных летних дней, тихо никнет, выстилая желто-красным ковром дорогу в совершенно новое, уже такое близкое и по-своему прекрасное время года… Наступает зима и дарит нам чудесный подарок – заснеженный лес.  Вместо сорванных рыжих одежд деревья укрываются искристо-белым одеялом, превращаясь в причудливые белые фигуры, напоминающие узоры на морозных окнах. Лес тих и загадочен, даже заглянувший солнечный луч не нарушает спокойствие сна, а лишь оттеняет атмосферу мерзлой царственности и создает яркие колкие блики. Но как хорошо, что эта стылая вечность обречена на пробуждение, придет день и природа заиграет новыми красками, в мир ворвется весна… Лес наполнится разными звуками: звонкий стук капели, мерное журчание ручейка, громкий щебет птиц, тихий и еще такой несмелый шепот теплого ветра – это единая, такая знакомая и такая долгожданная песня, песня весны. Постепенно воздух теплеет, оставляя позади свою морозную свежесть, ожившие и уже нарядившиеся в изумрудные сережки березы, дурманят ароматами свежей зелени и нашептывает друг другу рассказы о долгих зимних снах.   Совершенно незаметно и очень стремительно в свои права вступит лето, обдавая жаром и грозовыми ливнями все вокруг. Наверное, именно летом лес манит не только красотой, но и свежей, такой желанной и спасительной прохладой. Как приятно укрыться в тени буйной зелени деревьев, посидеть на шелковистой мягкой траве и набрать огромный букет таких разных и таких воню…ой, ароматных цветов, принести их в свой дом и на долгое время запомнить эту прогулку по замечательному, такому красивому и такому родному русскому сердцу летнему лесу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите пожалуйста сочинение на тему " мой домашний животный " на английском языке!
Ответить
Физика
частота основного музыкального тона ля 435 Гц. Определите длину этого тона, если скорость распространения звука в воздухе 340м/с.
Ответить
Математика
веревку длиной 256 м разрезали на две части, одна из которых в 7 раз длинее второй . На сколько метров одна часть веревки длинее второй
Ответить
Физика
каково сопротивление нагрузки, если ЭДС источника тока 15 В, внутреннее сопротивление 2,5 Ом, сила тока в цепи 1,5 А?
Ответить
Физика
Ширина шлюза 10м. Шлюз заполнен водой на глубину 5м. С какой силой давит вода на ворота шлюза?
Ответить