сочинение Четыре времени года в русском лесу по плану: 1.Зимою и летом,осенью и весною хорош русский лес 2.Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. 3.идешь по зимнему тихому лесу и не налюбуешься. 4.Придет ра...

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В любое время года хорош русский лес. Кто из русских поэтов не воспевал красоту и величие осеннего леса? Кто не гулял в лесу с наступлением ранней осени, когда воздух становится еще более чист и прозрачен, когда в нем появляются только слегка уловимые запахи павшей листвы и ранних заморозок. Все как будто замирает в ожидании чего-то неизбежного и осторожно нежится в последних лучах еще ласкового солнца. Листва, будто уставшая от душных летних дней, тихо никнет, выстилая желто-красным ковром дорогу в совершенно новое, уже такое близкое и по-своему прекрасное время года… Наступает зима и дарит нам чудесный подарок – заснеженный лес. Вместо сорванных рыжих одежд деревья укрываются искристо-белым одеялом, превращаясь в причудливые белые фигуры, напоминающие узоры на морозных окнах. Лес тих и загадочен, даже заглянувший солнечный луч не нарушает спокойствие сна, а лишь оттеняет атмосферу мерзлой царственности и создает яркие колкие блики. Но как хорошо, что эта стылая вечность обречена на пробуждение, придет день и природа заиграет новыми красками, в мир ворвется весна… Лес наполнится разными звуками: звонкий стук капели, мерное журчание ручейка, громкий щебет птиц, тихий и еще такой несмелый шепот теплого ветра – это единая, такая знакомая и такая долгожданная песня, песня весны. Постепенно воздух теплеет, оставляя позади свою морозную свежесть, ожившие и уже нарядившиеся в изумрудные сережки березы, дурманят ароматами свежей зелени и нашептывает друг другу рассказы о долгих зимних снах. Совершенно незаметно и очень стремительно в свои права вступит лето, обдавая жаром и грозовыми ливнями все вокруг. Наверное, именно летом лес манит не только красотой, но и свежей, такой желанной и спасительной прохладой. Как приятно укрыться в тени буйной зелени деревьев, посидеть на шелковистой мягкой траве и набрать огромный букет таких разных и таких воню…ой, ароматных цветов, принести их в свой дом и на долгое время запомнить эту прогулку по замечательному, такому красивому и такому родному русскому сердцу летнему лесу.