каково сопротивление нагрузки, если ЭДС источника тока 15 В, внутреннее сопротивление 2,5 Ом, сила тока в цепи 1,5 А?
Физика
каково сопротивление нагрузки, если ЭДС источника тока 15 В, внутреннее сопротивление 2,5 Ом, сила тока в цепи 1,5 А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I = E/r+R R = E-Ir/R R - (12B - 1,5*2,5)/1,5 R = 5,5 Ом
Гость:
По закону Ома для замкнутой цепи: [latex]I=\frac{E}{R+r};[/latex] Отсюда находим выражение для сопротивления нагрузки: [latex]R=\frac{E}{I}-r=10-2,5=7,5\ Om.[/latex] Ответ: 7,5 Ом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Физика
Вследствие нагревания давление газа в закрытом сосуде увеличилось в 4 раза.Во сколько раз изменилась средняя квадратическая скорость?
Экономика
1.Дано составное высказывание не (не А и B), где A и B — простые высказывания. В каком случае данное высказывание будет ложным? 2.Выделите в состав...