каково сопротивление нагрузки, если ЭДС источника тока 15 В, внутреннее сопротивление 2,5 Ом, сила тока в цепи 1,5 А?

Физика

каково сопротивление нагрузки, если ЭДС источника тока 15 В, внутреннее сопротивление 2,5 Ом, сила тока в цепи 1,5 А?

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