каково сопротивление нагрузки, если ЭДС источника тока 15 В, внутреннее сопротивление 2,5 Ом, сила тока в цепи 1,5 А?

Физика
каково сопротивление нагрузки, если ЭДС источника тока 15 В, внутреннее сопротивление 2,5 Ом, сила тока в цепи 1,5 А?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I = E/r+R R = E-Ir/R R - (12B - 1,5*2,5)/1,5 R =  5,5 Ом
Гость:
По закону Ома для замкнутой цепи: [latex]I=\frac{E}{R+r};[/latex] Отсюда находим выражение для сопротивления нагрузки: [latex]R=\frac{E}{I}-r=10-2,5=7,5\ Om.[/latex] Ответ: 7,5 Ом.
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