1.Дано составное высказывание не (не А и B), где A и B — простые высказывания. В каком случае данное высказывание будет ложным? 2.Выделите в составных высказываний простое. обозначьте каждое их них буквой и запишите с помощью л...

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1) высказывание не (не А и B) будет ложным когда высказывание (не А и B) будет истинным, оно в свою очередь будет истинным когда будут истинны одновременно высказывание не А и высказывание B то есть когда А ложное а В истинное 2) Число 376 трехзначное и четное А=Число 376 трехзначное В=Число 376 четное А и В [latex]A\cdot B[/latex] или [latex]A \wedge B [/latex] Если сумма цифр числа делится на 3, то число делится на 3 А=сумма цифр числа делится на 3 В=число делится на 3 если А то В [latex]A \to B[/latex]