назвать виды жилищ в Древней Руси
Обществознание
назвать виды жилищ в Древней Руси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Полуземлянка 2) Срубный дом 3) Интерьер избы 4) Городские жилища 5) Двор 6) Обряды, связанные с жилищем
Гость:
Виды жилищ: хоромина землянка изба хоромы палаты терем особняк квартира
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