Разность квадратов двух натуральных чисел равна 20, а сумма большего из них и удвоенного второго числа равна 14. Найдите эти числа.

Гость: Гость:

нужно составить систему уравнений: х2+у2=20 х+2у=12, затем выразить х=12-2у и подставить получившийся х в первое уравнение, и решить обычным уравнением, найти чему будет равет у, затем подставить результат в любое уравнение и найти х. расписывать просто это долго, а так вообщем обьяснила, должно получиться)