Задачи. 1.Масса пустого бидона 1,6 кг, а масса подсолнечного масла находящегося в бидоне равна 4 кг. Во сколько раз масса масла больше массы пустого бидона? Какую часть общей массы бидона с маслом, составляет масса пустого бидо...

Математика

Задачи. 1.Масса пустого бидона 1,6 кг, а масса подсолнечного масла находящегося в бидоне равна 4 кг. Во сколько раз масса масла больше массы пустого бидона? Какую часть общей массы бидона с маслом, составляет масса пустого бидона? 2. С включением в книгу цветных иллюстраций ее цена полнилась с 2,5 тысяч рублей до 3,21 тысяч рублей На сколько процентов увеличилась цена книги?

Автор: Гость