Задачи. 1.Масса пустого бидона 1,6 кг, а масса подсолнечного масла находящегося в бидоне равна 4 кг. Во сколько раз масса масла больше массы пустого бидона? Какую часть общей массы бидона с маслом, составляет масса пустого бидо...
Математика
Задачи. 1.Масса пустого бидона 1,6 кг, а масса подсолнечного масла находящегося в бидоне равна 4 кг. Во сколько раз масса масла больше массы пустого бидона? Какую часть общей массы бидона с маслом, составляет масса пустого бидона? 2. С включением в книгу цветных иллюстраций ее цена полнилась с 2,5 тысяч рублей до 3,21 тысяч рублей На сколько процентов увеличилась цена книги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4:1,6=2,5 раза масса масла блоьше 4+1,6=5,6 кг - общая масса 1,6/5,6=16/56=2/7 часть 2) 2,5 т.р. - 100% 3,21 т.р. - Х % х=3,21*100:2,5=128,4% 128,4%-100%=28,4% - увеличилась цена
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