У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решалась так 12+6 и 12+(12+6)
Математика
У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решалась так 12+6 и 12+(12+6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сколько у Витеного брата фломастеров. 2.Сколько фломастеров у Вити и у его брата фломастеров.
Гость:
1. 12+6=18(ф) Сколько фломастеров было у Витиного брата? 12+(12+6)=30(ф) Сколько всего фломастеров у мальчиков?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика