У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решалась так 12+6 и 12+(12+6)

Математика

У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решалась так 12+6 и 12+(12+6)

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