У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решалась так 12+6 и 12+(12+6)

Математика
У вити 12 фломастеров а у его брата на 6 больше .Придумай вопросы чтобы задача решалась так 12+6 и 12+(12+6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сколько у Витеного брата фломастеров. 2.Сколько фломастеров у Вити и у его брата фломастеров. 
Гость:
1. 12+6=18(ф)  Сколько фломастеров было у Витиного брата?     12+(12+6)=30(ф) Сколько всего фломастеров у мальчиков? 
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