Почему именно Дельфы были выбраны древними Греками для святилища Аполлона ???
Обществознание
Почему именно Дельфы были выбраны древними Греками для святилища Аполлона ???
Ответ(ы) на вопрос:
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Для древних греков «пуп земли» находился в мирной ложбине, затерянной среди отрогов Парнаса - в Дельфах Почему для установки священного оракула были выбраны Дельфы . В одном из греческих мифов говорится, что отец богов, Зевс решил определить, где находится центр земли. Для этого он с противоположных концов мира одновременно повелел двум орлам лететь с одного края мира на другой: первый спешил с востока на запад, а второй - в обратную сторону. Там, где им суждено было встретиться, и быть середине мира. Этим местом оказались Дельфы. С тех пор об этой истории напоминает искусно изваянный камень - Омфал («Пуп земли»). Он отмечает, как полагали греки, центр ойкумены.Греки посвятили это священное место богу Аполлону, предсказателю будущего, ведь именно в окрестности Дельф он сразил громадного змея Пифона. По приказу Геи тот охранял ее святилище. Легенда рассказывает, что сначала Дельфийский оракул принадлежал не Аполлону, а богине земли Гее и первой прорицательницей была нимфа Дафна. Аполлон завладел святилищем, убив Тифона — змея-дракона, сторожившего оракула, а Дафна, преследуемая Аполлоном, чтобы спастись, превратилась в лавровое дерево. С тех пор лавровое дерево стало священным деревом Дельф. А в честь оракула Аполлона в Дельфах регулярно устраивались спортивные состязания — Пифийские игры.Тысячи греков - от простых людей до царей - каждый год отправлялись в Дельфы, чтобы получить у жриц Аполлона ответы на вопросы, которые более всего волновали их.
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