Двигатель внутреннего сгорания имеет коэффициент полезного действия 28% при температуре горения топлива 927 С и температуре отработанного газа 447 С. На сколько процентов КПД тепловой машины при идеальных условиях больше чем КП...

Физика

Двигатель внутреннего сгорания имеет коэффициент полезного действия 28% при температуре горения топлива 927 С и температуре отработанного газа 447 С. На сколько процентов КПД тепловой машины при идеальных условиях больше чем КПД двигателя?

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