Двигатель внутреннего сгорания имеет коэффициент полезного действия 28% при температуре горения топлива 927 С и температуре отработанного газа 447 С. На сколько процентов КПД тепловой машины при идеальных условиях больше чем КП...
Физика
Двигатель внутреннего сгорания имеет коэффициент полезного действия 28% при температуре горения топлива 927 С и температуре отработанного газа 447 С. На сколько процентов КПД тепловой машины при идеальных условиях больше чем КПД двигателя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сколько процентов КПД тепловой машины при идеальных условиях больше чем КПД двигателя? 40%-28%=12%
Гость:
К.п.д идеальной машины,при условии: (Т1 = 273+927=1200К, Т2 = 273 + 447 = 720К) равен: (1- Т2/Т1)*100% = (1 - 720/1200)*100% = 40% То есть К.П.Д. идеальной тепловой машины - на 12% больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При прокаливание карбоната кальция получили углекислый газ массой 40 г, что составило 90,91% от теоретически возможного выдоха. Определите массу ка...
Русский язык
Технология
Задача. Скільки коштів потрібно інвестувати сьогодні для того, щоб отримати через 6 років 25 тис. грн.? (Ставка дохідності - 35% річних). ДОПОМОЖІТ...
Геометрия
основание пирамиды-правильный треугольник со стороной а одна боковая грань перпендикулярна к плоскости основания,а две другие наклонены к ней под у...