При прокаливание карбоната кальция получили углекислый газ массой 40 г, что составило 90,91% от теоретически возможного выдоха. Определите массу карбоната кальция, взятогог для реакции.
Химия
При прокаливание карбоната кальция получили углекислый газ массой 40 г, что составило 90,91% от теоретически возможного выдоха. Определите массу карбоната кальция, взятогог для реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса теор(СО2) = 40/0.9091 = 44г n(CO2) = 1 моль х 1моль Ca2CO3 = CO2 + СаО 1моль 1моль х=1моль m(Ca2CO3) = 1*100=100г
Гость:
масса СО2=40/0,9091=44г х 1 моль Са2СО3 = СО2+СаО х=1х1/1=1 моль 1 моль 1 моль масса Са2СО3=1х100=100 г
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