При прокаливание карбоната кальция получили углекислый газ массой 40 г, что составило 90,91% от теоретически возможного выдоха. Определите массу карбоната кальция, взятогог для реакции.

Химия

При прокаливание карбоната кальция получили углекислый газ массой 40 г, что составило 90,91% от теоретически возможного выдоха. Определите массу карбоната кальция, взятогог для реакции.

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