Докажите, являются ли по происхождению родственными существительные: задира, задор, драка.
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Докажите, являются ли по происхождению родственными существительные: задира, задор, драка.
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