основание пирамиды-правильный треугольник со стороной а одна боковая грань перпендикулярна к плоскости основания,а две другие наклонены к ней под углом L.Найти S боковой поверхности пирамиды
Геометрия
основание пирамиды-правильный треугольник со стороной а одна боковая грань перпендикулярна к плоскости основания,а две другие наклонены к ней под углом L.Найти S боковой поверхности пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АВС-основание пирамиды. АВ=ВС=АС=а--по усл.зад. НО-высота пинамиды, НО перп. (АВС)-по усл зад., т. О принадлежит АВ. (АНВ)перп.(АВС). (АНС) и (СНВ)наклонены к (АВС)под углом L-по усл зад.Проведем ОК перпенд. ВС. тогда, угол НКО=L. Sбок.пов.=Sтр.AНB+SтреугСНВ.+Sтреуг.АНС В треуг. АВС ОС-медиана,биссектрисса и высота-т.к. это правильный треуг. следовательно, АО=ОВ=а/2. в треуг. ОВС(угол ВОС=90градусов), угол ОВС=60 град-т.к. треуг АВС-прав.,ОС=sin60*BC= [latex]\frac{\sqrt{3}*a}{2}[/latex] OK=sinOCK*OC=sin30*OC=[latex]\frac{\sqrt{3}*a}{4}[/latex] В треуг. НОК(угол НОК=90град),НО=OK*tgHKO=[latex]\frac{\sqrt{3}*a}{4}[/latex]*tgL HK=OK/cosHKO=[latex]\frac{\sqrt{3}*a}{4*cosL}[/latex] В треуг. АНВ, S=НО*АВ/2=[latex]\frac{\sqrt{3}*a^{2}*tgL}{8}[/latex] В треуг. СНВ, S=НЛ*СВ/2=[latex]\frac{\sqrt{3}*a^{2}}{8cosL}[/latex] S треуг СНВ=Sтреуг АНС,след-но, Sбок.пов.=Sтр.AНB+2*SтреугСНВ. S бок. пов= \frac{\sqrt{3}*a^{2}*tgL}{8} + \frac{2*\sqrt{3}*a^{2}}{8cosL}=[latex]\frac{\sqrt{3}*a^{2}*tgL}{8}+\frac{2\sqrt{3}*a^{2}}{8cosL}=\frac{\sqrt{3}*a^{2}*sinL}{8cosL}+\frac{2\sqrt{3}*a^{2}}{8cosL}=\frac{\sqrt{3}*a^{2}}{8cosL}*(sinL+2)[/latex] единиц в квадрате. Кто хочет,можетпреобразовывать дальше,как по мне,вполне симпатично получилось=) ну и если кто не понял вдруг,звездочка-это "умножить")
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