На клумбе желтых тюльпанов росло в 4 раза меньше,чем красных.Сколько всего тюльпанов росло на клумбе,если красных на 15 больше,чем желтых?

Математика
На клумбе желтых тюльпанов росло в 4 раза меньше,чем красных.Сколько всего тюльпанов росло на клумбе,если красных на 15 больше,чем желтых?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15:(4-1)=5 (т.) - жёлтых 2) 5+15=20 (т.) - красных 3) 20+5=25 (т.) Ответ: всего на клумбе росло 25 тюльпанов.
Гость:
х-желтые 4х- красные,х+15 4х=х+15 3х=15 х=5- желтые 4х5=20-красные 20+5=25- всего тюльпанов
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