На клумбе желтых тюльпанов росло в 4 раза меньше,чем красных.Сколько всего тюльпанов росло на клумбе,если красных на 15 больше,чем желтых?

Математика

На клумбе желтых тюльпанов росло в 4 раза меньше,чем красных.Сколько всего тюльпанов росло на клумбе,если красных на 15 больше,чем желтых?

Автор: Гость