правильно ? Al+S=Al2S3 2Al(0)+3S(0)=Al2(3+)S3(2-) Al(0)-3e=Al(3+) |2| 2Al-6e=2Al окислитель S(0)+2e=S(2-) |3| 3S+6e=3S востановитель сделайте пожалуйста почти так же 1) P+HNO3+H2O=H3PO4+NO(стелочка вверх) 2) Na...

Химия

правильно ? Al+S=Al2S3 2Al(0)+3S(0)=Al2(3+)S3(2-) Al(0)-3e=Al(3+) |2| 2Al-6e=2Al окислитель S(0)+2e=S(2-) |3| 3S+6e=3S востановитель сделайте пожалуйста почти так же 1) P+HNO3+H2O=H3PO4+NO(стелочка вверх) 2) NaBr+MnO2+H2SO4=MnSO4+Na2So4+Br2+H2O 3)KClO3= KCl+O(стрелочка вверх) 4) I2+Ba(OH)2= Ba(IO3)2+BaI2+H2O

Автор: Гость