правильно ?     Al+S=Al2S3 2Al(0)+3S(0)=Al2(3+)S3(2-) Al(0)-3e=Al(3+) |2| 2Al-6e=2Al    окислитель  S(0)+2e=S(2-)   |3| 3S+6e=3S    востановитель    сделайте пожалуйста почти так же  1) P+HNO3+H2O=H3PO4+NO(стелочка вверх) 2) Na...

Химия
правильно ?     Al+S=Al2S3 2Al(0)+3S(0)=Al2(3+)S3(2-) Al(0)-3e=Al(3+) |2| 2Al-6e=2Al    окислитель  S(0)+2e=S(2-)   |3| 3S+6e=3S    востановитель    сделайте пожалуйста почти так же  1) P+HNO3+H2O=H3PO4+NO(стелочка вверх) 2) NaBr+MnO2+H2SO4=MnSO4+Na2So4+Br2+H2O 3)KClO3= KCl+O(стрелочка вверх) 4) I2+Ba(OH)2= Ba(IO3)2+BaI2+H2O
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al(0) + 3S(0) = Al2(+3)S3(-2) Al(0)-3e=Al(3+) |2| востановитель S(0)+2e=S(2-)   |3| окислитель   1. 3P(0) + 5HN(+5)O3 + 2H2O = 3H3P(+5)O4 + 5N(+2)O P(0) - 5e = P(+5)    |3| восстановитель N(+5) + 3e = N(+2) |5| окислитель   2. 2NaBr(-1) + Mn(+4)O2 + 2H2SO4 = Mn(+2)SO4 + Na2So4+ Br2(0) + 2H2O 2Br(-1) - 2e = Br2(0)  |1| восстановитель Mn(+4) + 2e = Mn(+2) |1| окислитель   3. 2KCl(+5)O3(-2) = 2KCl(-1) + 3O2(0) Cl(+5) + 6e = Cl(-1)  |2| окислитель 2O(-2) - 4e = O2(0)  |3| восстановитель   4. 6I2(0) + 6Ba(OH)2 = Ba(I(+5)O3)2 + 5BaI2(-1) + 6H2O I2(0) + 2e = 2I(-1)     |5| окислитель I2(0) - 10e = 2I (+5)  |1| восстановитель  
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