Дан треугольник, стороны которого равны 8см, 5см и 7 см. Найдите периметр треугольника,вершинами которого являются середины сторон данного треугольника.

Геометрия
Дан треугольник, стороны которого равны 8см, 5см и 7 см. Найдите периметр треугольника,вершинами которого являются середины сторон данного треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стороны треугольника являются средними линиями внешнего треугольника и являются половинками посему: 4+2,5+3,5=10см
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