Дан треугольник, стороны которого равны 8см, 5см и 7 см. Найдите периметр треугольника,вершинами которого являются середины сторон данного треугольника.

Геометрия

Дан треугольник, стороны которого равны 8см, 5см и 7 см. Найдите периметр треугольника,вершинами которого являются середины сторон данного треугольника.

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