Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Чему равна площадь прямоугольника,если его ширина на 8см меньше длины?
Математика
Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Чему равна площадь прямоугольника,если его ширина на 8см меньше длины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-ширина 5х-длина,х+8 1)5х=х+8 4х=8 х=2 см- ширина 2)2х5=2+8=10см -длина 3)S=10х2=20 см2-площадь
Гость:
S= (5*8)*2=80 S= (8-5)*2=6 S=80+6=86 Ответ: 86 см.
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