Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Чему равна площадь прямоугольника,если его ширина на 8см меньше длины?

Математика

Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Чему равна площадь прямоугольника,если его ширина на 8см меньше длины?

Автор: Гость