Найдите длину окружности если радиус равен 25 см.Число П округлите до десятых.
Математика
Найдите длину окружности если радиус равен 25 см.Число П округлите до десятых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L = 2П*R = 2*3,1*25 = 155 см. Ответ: 155 см.
Гость:
l=2пR=2х3.1х25=155 см
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