Придумать вопросы ну например:Путешественники нашли золото разобрать по составу ну
Русский язык
Придумать вопросы ну например:Путешественники нашли золото разобрать по составу ну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделать синтаксический разбор предложения: Дети катались на коньках. Разобрать слово по составу: киноплёнка
Гость:
Синтаксический разбор предложения:В деревне мы купались в озере,ходили на рыбалку и загорали на пляже. Фонетический разбор слова:любовь. Морфологический разбор слова ветер. Разбор слова по составу:подорожник. В предложении найти обращение:Учительница сказала детям:"Ребята,сегодня мы с вами пойдём в зоопарк!" В предложении найти вводные слова:Во-первых,гость останется довольным тобой, и скажет спасибо.
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