Придумать вопросы  ну например:Путешественники нашли золото  разобрать по составу ну

Гость: Гость:

Синтаксический разбор предложения:В деревне мы купались в озере,ходили на рыбалку и загорали на пляже. Фонетический разбор слова:любовь. Морфологический разбор слова ветер. Разбор слова по составу:подорожник. В предложении найти обращение:Учительница сказала детям:"Ребята,сегодня мы с вами пойдём в зоопарк!" В предложении найти вводные слова:Во-первых,гость останется довольным тобой, и скажет спасибо.