Длина детали на чертеже,сделанном в масштабе 1:3,равна 2,4см.Чему будет равна длина этой детали на другом чертеже,сделанном в масштабе2:1.

Математика

Длина детали на чертеже,сделанном в масштабе 1:3,равна 2,4см.Чему будет равна длина этой детали на другом чертеже,сделанном в масштабе2:1.

Автор: Гость