Длина детали на чертеже,сделанном в масштабе 1:3,равна 2,4см.Чему будет равна длина этой детали на другом чертеже,сделанном в масштабе2:1.
Математика
Длина детали на чертеже,сделанном в масштабе 1:3,равна 2,4см.Чему будет равна длина этой детали на другом чертеже,сделанном в масштабе2:1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реальная длина детали: L = 2,4 * 3 = 7,2 cm. Тогда в масштабе 2:1 деталь будет иметь вдвое больший размер: L' = 7,2 *2 = 14,4 см. Ответ: 14,4 см.
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