В равнобедренном треугольнике АВС точки К и М являются серединами боковых сторон АВ и ВС соответственно.ВD-медиана треугольника.Докажите что Треугольник АКD=треугольнику CMD
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС точки К и М являются серединами боковых сторон АВ и ВС соответственно.ВD-медиана треугольника.Докажите что Треугольник АКD=треугольнику CMD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. АВС - равнобедренный, то АК = КВ = ВМ = СМ, угол А = углу С. D - середина стороны АС. т.е. AD = DC. Получаем, в треугольниках AKD и CMD равны 2 стороны и угол между ними. По 1му признаку равенства они равны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из двух городов , расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда . Скорость одного поезда 48км / ч , а скорос...
Химия
правильно ? Al+S=Al2S3 2Al(0)+3S(0)=Al2(3+)S3(2-) Al(0)-3e=Al(3+) |2| 2Al-6e=2Al окислитель S(0)+2e=S(2-) |3| 3S+6e=3S востановитель ...
Русский язык