В равнобедренном треугольнике АВС точки К и М являются серединами боковых сторон АВ и ВС соответственно.ВD-медиана треугольника.Докажите что Треугольник АКD=треугольнику CMD

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Т.к. АВС - равнобедренный, то АК = КВ = ВМ = СМ, угол А = углу С. D - середина стороны АС. т.е. AD = DC. Получаем, в треугольниках AKD и CMD равны 2 стороны и угол между ними. По 1му признаку равенства они равны.