из двух городов , расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда . Скорость одного поезда 48км / ч , а скорость другого - 56 км/ч . какое расстояние будет между поездами через 3 ч.

Математика
из двух городов , расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда . Скорость одного поезда 48км / ч , а скорость другого - 56 км/ч . какое расстояние будет между поездами через 3 ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48*3=144км-это сколько первый поезд пройдет за 3 часа 2)56*3=168км это сколько 2 поезд пройдет за 3 часа 3)846-(144+168)=534км это расстояние которое останется между поездами через 3 часа
Гость:
1)48*3=144(км)-первый поезд пройдет за 3 часа 2)56*3=168(км)-2 поезд пройдет за 3 часа 3)846-(144+168)=534(км)-расстояние которое останется между поездами через 3 часа
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