из двух городов , расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда . Скорость одного поезда 48км / ч , а скорость другого - 56 км/ч . какое расстояние будет между поездами через 3 ч.

Математика

из двух городов , расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда . Скорость одного поезда 48км / ч , а скорость другого - 56 км/ч . какое расстояние будет между поездами через 3 ч.

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