Приведите примеры «молочного», «кукурузного», «пшеничного», «хлопкового» штатов США.
Українська література
Приведите примеры «молочного», «кукурузного», «пшеничного», «хлопкового» штатов США.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю что хлопковый - Мисисипи кукурузныи-Айова Молочьный-Колифорния пшеничьный-Миннесота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На клумбе желтых тюльпанов росло в 4 раза меньше,чем красных.Сколько всего тюльпанов росло на клумбе,если красных на 15 больше,чем желтых?
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС точки К и М являются серединами боковых сторон АВ и ВС соответственно.ВD-медиана треугольника.Докажите что Треуго...
Математика
из двух городов , расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда . Скорость одного поезда 48км / ч , а скорос...
Химия
правильно ? Al+S=Al2S3 2Al(0)+3S(0)=Al2(3+)S3(2-) Al(0)-3e=Al(3+) |2| 2Al-6e=2Al окислитель S(0)+2e=S(2-) |3| 3S+6e=3S востановитель ...