Приведите примеры «молочного», «кукурузного», «пшеничного», «хлопкового» штатов США.

Українська література
Приведите примеры «молочного», «кукурузного», «пшеничного», «хлопкового» штатов США.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю что  хлопковый - Мисисипи кукурузныи-Айова Молочьный-Колифорния пшеничьный-Миннесота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На клумбе желтых тюльпанов росло в 4 раза меньше,чем красных.Сколько всего тюльпанов росло на клумбе,если красных на 15 больше,чем желтых?
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС точки К и М являются серединами боковых сторон АВ и ВС соответственно.ВD-медиана треугольника.Докажите что Треуго...
Ответить
Математика
из двух городов , расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда . Скорость одного поезда 48км / ч , а скорос...
Ответить
Химия
правильно ?     Al+S=Al2S3 2Al(0)+3S(0)=Al2(3+)S3(2-) Al(0)-3e=Al(3+) |2| 2Al-6e=2Al    окислитель  S(0)+2e=S(2-)   |3| 3S+6e=3S    востановитель  ...
Ответить
Математика
Найдите длину окружности если радиус равен 25 см.Число П округлите до десятых.
Ответить