сколько потребуется взвешиваний,если всего деталий будет 9 и среди них одна бракованная?
Математика
сколько потребуется взвешиваний,если всего деталий будет 9 и среди них одна бракованная?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю що потрібно 10 зважувань тому що 1 деталь бракована і її замінили їншою
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прямоугольный участок земли обнесён забором,длина которого 40 м. Площадь участка 96 м2. Найти длины сторон участка,если известно что они выражаются...
Українська література
Математика
На клумбе желтых тюльпанов росло в 4 раза меньше,чем красных.Сколько всего тюльпанов росло на клумбе,если красных на 15 больше,чем желтых?
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС точки К и М являются серединами боковых сторон АВ и ВС соответственно.ВD-медиана треугольника.Докажите что Треуго...