сколько потребуется взвешиваний,если всего деталий будет 9 и среди них одна бракованная?

Математика
сколько потребуется взвешиваний,если всего деталий будет 9 и среди них одна бракованная?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю що потрібно 10 зважувань тому що 1 деталь бракована і її замінили їншою
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