Прямоугольный участок земли обнесён забором,длина которого 40 м. Площадь участка 96 м2. Найти длины сторон участка,если известно что они выражаются натуральными числами. Составьте математическую модель и ответ найти спомошься м...
Математика
Прямоугольный участок земли обнесён забором,длина которого 40 м. Площадь участка 96 м2. Найти длины сторон участка,если известно что они выражаются натуральными числами. Составьте математическую модель и ответ найти спомошься метода перебора... Зарание спасибо...)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=ab=96 кв.м P=2(a+b)=40 м a+b=20 b=20-a a(20-a)=96 a<20 a=8, 20-а=20-8=12, 8*12=96 а=12, 20-а=20-12=8, 12*8=96 Ответ: стороны участка 8 метров и 12 метров.
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