Прямоугольный участок земли обнесён забором,длина которого 40 м. Площадь участка 96 м2. Найти длины сторон участка,если известно что они выражаются натуральными числами. Составьте математическую модель и ответ найти спомошься м...

Математика

Прямоугольный участок земли обнесён забором,длина которого 40 м. Площадь участка 96 м2. Найти длины сторон участка,если известно что они выражаются натуральными числами. Составьте математическую модель и ответ найти спомошься метода перебора... Зарание спасибо...)

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