Расстояние между городами автомобиль преодолевает за 3 ч.Если бы его скорость была на 15 км\ч больше,то на этот путь ему потребовалось бы 2,4ч.Определите скорость автомобиля и расстояние между городами.

Математика
Расстояние между городами автомобиль преодолевает за 3 ч.Если бы его скорость была на 15 км\ч больше,то на этот путь ему потребовалось бы 2,4ч.Определите скорость автомобиля и расстояние между городами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-первая скорость, время 3ч х+15- вторая скорость,время 2,4ч 3х=(х+15)х2,4 3х=2,4х+36 3х-2,4х=36 0,6х=36 х=60 км/ч- первая скорость 60+15=75-вторая скорость 60х3=75х2,4=180км-расстояние      
Гость:
3х=(х+15)х2,4 3х=2,4х+36 3х-2,4х=36 0,6х=36 х=60 60+15=75 Ответ:75 расстояние между городами
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