Расстояние между городами автомобиль преодолевает за 3 ч.Если бы его скорость была на 15 км\ч больше,то на этот путь ему потребовалось бы 2,4ч.Определите скорость автомобиля и расстояние между городами.

Математика

Расстояние между городами автомобиль преодолевает за 3 ч.Если бы его скорость была на 15 км\ч больше,то на этот путь ему потребовалось бы 2,4ч.Определите скорость автомобиля и расстояние между городами.

Автор: Гость