Задача. Скільки коштів потрібно інвестувати сьогодні для того, щоб отримати через 6 років 25 тис. грн.? (Ставка дохідності - 35% річних). ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

25000грн ><0.65=16250грн- сума на 5 рік ><-помножити 16250грн ><0.65=10562грн 50коп- сума на 4 рік 10562грн ><0.65=6865грн 62коп- сума на 3 рік 6865грн 62коп ><0.65~4462грн 65коп- сума на 2 рік 4462грн 65коп ><0.65~2900грн 73коп- сума на 1 рік 2900грн 73коп ><0.65~1885грн 47коп- ПОЧАТКОВА СУММА)))