Выполните умножение и возведение в квадрат, применив формулы сокращённого умножения: (5х - 1) в квадрате
Алгебра
Выполните умножение и возведение в квадрат, применив формулы сокращённого умножения: (5х - 1) в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5х-1) квадрат=25х квадрат-10х+1
Гость:
[latex](5x-1)^{2}=(5x)^{2}+2\cdot(-1)\cdot5x+(-1)^{2}=25x^{2}-10x+1[/latex]
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