Выполните умножение и возведение в квадрат, применив формулы сокращённого умножения: (5х - 1) в квадрате

Алгебра

Выполните умножение и возведение в квадрат, применив формулы сокращённого умножения: (5х - 1) в квадрате

Автор: Гость