Медиана, проведенная на одну из сторон равностороннего треугольника, делит его на части длиной 8 дм и 8 дм. Найдите стороны треугольника.
Геометрия
Медиана, проведенная на одну из сторон равностороннего треугольника, делит его на части длиной 8 дм и 8 дм. Найдите стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поскольку медиана делит сторону к которой она проведена на две ровных части, в нашем случае, на 8дм и 8дм, то сторона равна сумме длин этих частей, то есть 8дм+8дм=16дм. поскольку треугольник равносторонний, то все его стороны одинаковы и равны 16дм или же 160см(1дм=10см)
Гость:
8+8=16 |1дм=10см т.е Ответ будет 160 см(переведенное из дм)
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