Медиана, проведенная на одну из сторон равностороннего треугольника, делит его на части длиной 8 дм и 8 дм. Найдите стороны треугольника.

Гость: Гость:

поскольку медиана делит сторону к которой она проведена на две ровных части, в нашем случае, на 8дм и 8дм, то сторона равна сумме длин этих частей, то есть 8дм+8дм=16дм. поскольку треугольник равносторонний, то все его стороны одинаковы и равны 16дм или же 160см(1дм=10см)