найдите длину окружности если ее диаметр равен 8.число пи округлите до 10
Математика
найдите длину окружности если ее диаметр равен 8.число пи округлите до 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если диаметр окружности- 8, то ее радиус- 8:2=4, а пи=3,14=3,1. Поскольку длина окружности равна 2(пи)R, то 2*4*3,1=24,8 ответ: длина окружности=24,8
Гость:
C = 2∙π∙R = π∙D , где R- радиус D - диаметр С= 3,1*8=24, 8
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