Выполните умножение и возведение в квадрат, применив формулы сокращённого умножения: (2х - 6)(2х+6)

Алгебра
Выполните умножение и возведение в квадрат, применив формулы сокращённого умножения: (2х - 6)(2х+6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2х-6)(2х+6)=(2х)квадрат- 6 квадрат=4х квадрат-36
Гость:
[latex](2x-6)(2x+6)=2x\cdot2x-6\cdot6=4x^{2}-36[/latex]
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