Через 16лет Семён будет в трое старше, чем сейчас.Сколько лет ему сейчас?   Как записать условие? 

Математика
Через 16лет Семён будет в трое старше, чем сейчас.Сколько лет ему сейчас?   Как записать условие? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас - ? лет    <-----------------------------------------|                                                                      | Будет - на 16 л. больше или в 3 р. больше ----|
Гость:
Графическое условие думаю подойдёт сейчас                ? (лет) х-------------------------------х   через 16 лет                ? (лет)                   16 (лет) х-------------------------------х---------------х                                            в 3 раза >   Предположим, что сейчас Семёну х лет, тогда через 16 лет ему будет (х+16) лет, а также втрое старше, что соответствует возрасту 3х лет согласно этим данным составим и решим уравнение: 3х=х+16 3х-х=16 2х=16 х=16:2 х=8 (лет) - Семёну в настоящее время. Ответ: сейчас Семёну 8 лет. Проверка: 8+16=24 (года) 3·8=24 (года)
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