Через 16лет Семён будет в трое старше, чем сейчас.Сколько лет ему сейчас?   Как записать условие? 

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Графическое условие думаю подойдёт сейчас ? (лет) х-------------------------------х через 16 лет ? (лет) 16 (лет) х-------------------------------х---------------х в 3 раза > Предположим, что сейчас Семёну х лет, тогда через 16 лет ему будет (х+16) лет, а также втрое старше, что соответствует возрасту 3х лет согласно этим данным составим и решим уравнение: 3х=х+16 3х-х=16 2х=16 х=16:2 х=8 (лет) - Семёну в настоящее время. Ответ: сейчас Семёну 8 лет. Проверка: 8+16=24 (года) 3·8=24 (года)