для каких углеводородов характерна цис-транс изомерия? а)алкены; б)алкины; в)алкадиены; г)циклоалканы
Химия
для каких углеводородов характерна цис-транс изомерия? а)алкены; б)алкины; в)алкадиены; г)циклоалканы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для алкенов, а также для алкадиенов(не для всех) и циклоалканов(для некоторых)
Гость:
а)алкены В)алкадиены г)циклоалканы
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