сколько мм. содержиться в одной пятой части см.
Математика
сколько мм. содержиться в одной пятой части см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5см х 10мм=2мм
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