Из общей массы овощей, завезенных в магазин 7/8-свекла, 30%-морковь, а остальные 112 кг- капуста. Сколько кг овощей привезли в магазин?
Математика
Из общей массы овощей, завезенных в магазин 7/8-свекла, 30%-морковь, а остальные 112 кг- капуста. Сколько кг овощей привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30% это 3/10 всех овощей, тогда мы можем найти сколько составляет капуста: 1-7/18-3/10=(110-3*18)/180=56/180=14/45- составляет капуста, т.е. 112кг это 14/45 всех овощей, тогда всего овощей: 112*45/14=360(кг)
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