Почему труд является основополагающим фактором антропогенеза?
Биология
Почему труд является основополагающим фактором антропогенеза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что труд дал возможность:1.- прямохождению 2.-снизить остроту борьбы за существование 3-привел к возможности общаться 4-накапливать и передавать опыт 5-дальнейшему приспособлению к меняющимся условиям существования.
Гость:
Труд дал основной толчок развитию человечества,от прямохождения и далее,дальнейшая эволюция привела человечество к нынешнему техническому прогрессу.
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