желаю я того или не желаю но я плод общества.Помогите объяснить смысл
География
желаю я того или не желаю но я плод общества.Помогите объяснить смысл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек живя в обществе, которое постоянно находиться в развитии становится его плодом.
Гость:
Плод-это и есть общество ,в котором растёт и развивается человек.
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