Моторная лодка прошла 12 км против течения и 12 км по течению реки, затратив на весь путь против течения на 1 час больше, чем на путь по течению. Найдите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей воде 9 км/ч

Алгебра

Моторная лодка прошла 12 км против течения и 12 км по течению реки, затратив на весь путь против течения на 1 час больше, чем на путь по течению. Найдите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей воде 9 км/ч

Автор: Гость