Моторная лодка прошла 12 км против течения и 12 км по течению реки, затратив на весь путь против течения на 1 час больше, чем на путь по течению. Найдите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей воде 9 км/ч
Алгебра
Моторная лодка прошла 12 км против течения и 12 км по течению реки, затратив на весь путь против течения на 1 час больше, чем на путь по течению. Найдите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей воде 9 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч- скорость течения реки (9-х) км/ч - скорость лодки против течения (9+х) км/ч - скорость лодки по течению t=S:V 12/(9-х) - 12/(9+х) = 1 108+12х-108+12х=(9-х)(9+х) 24х=81+9х-9х-х² х²+24х-81=0 D=b²-4ac D=576+324=900 (-24+30)/2=3(км/ч) - скорость течения
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